Ein 58-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch gegen 18 Uhr die Oggersheimer Mittelpartstraße in Richtung Oppau entlang gefahren. Als er auf Höhe des Begütenweihers war, rannte ihm eine Dogge in den Weg. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Dogge hatte nach Angaben der Polizei aus dem See getrunken und war dann unvermittelt über die Straße auf die andere Feldseite gerannt. Der 44-jährige Besitzer des Hundes hatte das Tier für das Trinken von der Leine gelassen.