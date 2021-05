Nachdem es bislang hieß, dass der Bedarf an Kita-Plätzen nicht für den Bau einer dritte Kindertagesstätte in Ruchheim ausreicht, sucht die Stadt nun doch nach einem geeigneten Grundstück. Auf Basis neuer Zahlen wurde nochmal gerechnet.

Durch die Anwohner-Proteste gegen die von der Wohnungsbaugesellschaft GAG geplanten Sozialwohnungen im Erfurter Ring, ist im Stadtteil auch das Thema „Kita-Plätze“ in den Fokus gerückt. Die Anwohner hatten kritisiert, dass mit dem Zuzug in das Gebiet Nord-Ost die Anzahl der Kinder stark steige und es schon heute zu wenig Betreuungsplätze in Ruchheim gebe. Die Stadt hatte bislang mit einem Mehrbedarf von etwa sechs bis sieben Kindern je Jahrgang gerechnet. Damit hätte sich für Ruchheim ein Ausbaubedarf von einer Kita-Gruppe für unter Zweijährige und einer bis zwei Gruppen für ältere Kinder ergeben. Dazu hieß es: Zweigruppige Kindertagesstätten werden aus Gründen der Betriebsführung nicht mehr neu gebaut, weil ein „pädagogisch sinnvoller Betrieb“ erst ab 75 Kindern möglich sei.

Nun beruft sich die Stadt nach RHEINPFALZ-Anfrage auf den „aktuellen Stand der Einwohnerzahlen, welche uns seit Ende März vorliegen“. Damit ergibt sich laut einer Sprecherin ein weiterer Bedarf von vier bis fünf Plätzen für Kinder unter zwei Jahren und 46 bis 50 Plätze für Kinder von zwei Jahren bis Schuleintritt. Gemeinsam mit dem Neubaugebiet führe das zu „einem für einen Neubau sinnvollen Bedarf“, teilt eine Stadt-Sprecherin mit. Beide Ruchheimer Kitas sind voll belegt.

Es ergebe sich nach den Berechnungen drei Gruppen und eine Krippengruppe. „Damit lägen die Voraussetzungen für einen möglichen Kita-Neubau vor“, heißt es von der Stadt, die ergänzt: „Derzeit wird ein entsprechendes Grundstück gesucht.“