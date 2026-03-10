„Lachen auf Rezept“, versprach die fernsehbekannte Ärztin Carola Holzner alias Doc Caro („Doc Caro – Jedes Leben zählt“) nun im ausverkauften Mannheimer Capitol.

Alleine die Dosis, die sie verabreichte, blieb sehr gering. In der „Schwarzwaldklinik“, einer ZDF-Krankenhausserie, die in den 1980er Jahren Geschichte schrieb, ging es deutlich entspannter zu. Es läuft die bekannte Titelmelodie, aber der Chefarzt im Glottertal, „Dr. Brinkmann hat heute keine Zeit“, heißt es zu Showbeginn auf der Mannheimer Bühne. Also übernimmt Doc Caro, „eure Ärztin aus Überzeugung“, die sich gewöhnlich auf dem Privatsender Vox ihrer Patienten annimmt. „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ hieß ihre erste Serie auf Sat.1, „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ läuft seit 2023 auf Vox. Dr. Holzner hat etliche populärwissenschaftliche Bücher veröffentlicht und ist seit drei Jahren auch Comic-Heldin, gezeichnet von David Füleki.

Ihre Live-Show, die sie derzeit von Flensburg bis Freiburg durch Deutschland führt, sei geeignet, um sich auf die Zukunft des Gesundheitswesens einzustellen, witzelt die echte Medizinerin und zählt die Besucher im Capitol: „700 Leute, eine Ärztin, zwei Stunden Zeit.“ Am Ende wird „Lebe jetzt! – Lachen auf Rezept“ inklusive einer Pause fast drei Stunden dauern und dabei ähnlich inhaltsarm bleiben wie Globuli beim Homöopathen.

Von Herz, Bizeps und Penis

„Monnem“, lernt die gebürtige Mülheimerin von der Ruhr, die Stadt, in der sie gastiert, korrekt auszusprechen. „Eine ganz tolle Location“, sei das Capitol, ursprünglich ein Kino, aber heute nicht dazu da, sich berieseln zu lassen. „Nein, das ist eine Mitmach-Show“, kündigt sie an, und nicht wenige Fans finden offensichtlich Spaß daran, sich zu beteiligen. Bald pickt die Fernsehärztin vier von ihnen heraus, die sich wie im Kindergarten rote und blaue Bälle zuwerfen sollen, um als Lunge, Herz, Beine und Magen die beständige Zirkulation sauerstoffreichen und sauerstoffarmen Bluts darzustellen. Das Herz ist dabei zu ersehen und soll wohl der Lerneffekt dieser Vorführung sein, hat ganz schön zu tun. „Applaus fürs Herz!“ Das Zentralorgan ist „der wichtigste Muskel des Menschen“, verrät die Anästhesistin mit Zusatzausbildungen in Notfall- und Intensivmedizin. Frauen wüssten das, Männer hingegen hielten wahlweise ihren Bizeps oder den Penis dafür, übt sie sich in verbrauchten Klischees, die nicht einmal mehr Mario Barth so vorbringen würde. Der sich ergänzende Gegensatz der Geschlechter muss an diesem Abend noch für so manch weiteren Gag herhalten.

Vier weitere „Freiwillige“ holt sie auf die Bühne holt, etwa, für das Quiz „Wahrheit oder Mythos?“, in dem es gilt, ein wenig medizinisches Allgemeinwissen zu beweisen. Mehrere Fragen mit jeweils vier vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten sind zu beantworten. Darunter: „Männer kümmern sich nicht um ... A: ihre Medikamente, B: ihre Wäsche, C: ihre Arztbesuche, D: ihre Frau“. Alles ist richtig, haha.

Und dann noch vom Hirn

Das Gehirn, erklärt die 44-Jährige aus dem Ruhrgebiet, werde dort „Hian“ ausgesprochen. In Mannheim „Härn“, lernt sie schnell dazu und widmet nach dem Herzen dem Denkapparat die zweite Hälfte der Show. Bei Männern ist da oben weniger los als bei Frauen, weiß sie noch, bevor sie viel Verständnis für Depressionen weckt. „Gerade bei Männern wird eine Depression oft nicht diagnostiziert“, berichtet sie an dieser Stelle. „Sie geht vielleicht sogar mit einer gesteigerten Aggressivität einher oder vermehrtem Alkohol- und Drogenkonsum“. Die Betroffenen beider Geschlechter würden oftmals zu schnell abgestempelt und in die betreffende „Schiene“ gesteckt, bedauert Doc Caro. Dabei liege als Grundursache häufig eine behandlungsbedürftige Depression vor. Mithilfe von Szintigrammen veranschaulicht sie, wie eine Depression im Gehirn aussieht. Auf den Bildern ist sie im Grunde genau so deutlich zu sehen wie mit bloßem Auge ein Messer im Rücken. Erheblich dunkler ist es dort, als in einem gesunden Kopf. Doc Caros sehr simpler Rat lautet also: „Bringt eure Gehirne zum Leuchten!“ Ehrlich zu sich selbst zu sein, helfe weiter, und Momente zu sammeln, die glücklich machen. Weisheiten aus dem Taschenkalender, von der Fernsehärztin als Show verkauft.