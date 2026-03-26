Weil er ein Mädchen fast vergewaltigt haben soll und wegen weiterer sexueller Übergriffe steht ein Mann vor dem Landgericht Mannheim. Dabei hat DNA eine wichtige Rolle.

Er soll mehrere Frauen auf einer Unitoilette beim Verrichten der Notdurft gefilmt sowie sich vor anderen Frauen im Bereich der S-Bahn Rhein-Neckar entblößt und befriedigt haben. Außerdem habe er am Mannheimer Neckarkanal in offensichtlich sexueller Absicht eine 15-Jährige ins Gebüsch gezogen. Dafür muss sich ein 26-Jähriger vor dem Mannheimer Landgericht verantworten.

„Sie hat die Situation erstaunlich gut gemanagt“, sagte die Mutter über ihre 15-jährige Tochter. Professionelle Hilfe sei bislang nicht notwendig gewesen. „Wir Regeln das über unser gutes Verhältnis“, erklärte die Ärztin. Das Mädchen musste nicht vor Gericht aussagen.

Mann soll sich als Freund ausgegeben haben

Den Prozessbeteiligten reichte die Aussage, die das Mädchen bei der Polizei gemacht hatte. Demnach war sie auf der Joggingstrecke zwischen Uniklinikum und Neckarschleuse laufen. Eine Krankenschwester hatte sie dabei noch gesehen und auch einen zweiten Läufer registriert. „Dann habe ich ein dumpfes Geräusch gehört und als ich mich umgedreht habe, war da niemand mehr“, erklärte die Frau. Sie sei dann zurückgelaufen, weil sie Geräusche aus dem Gebüsch wahrgenommen hatte und die Zweige sich bewegten. „Da habe ich gesehen, dass der Mann auf der jungen Frau liegt und sie festhält.“

Laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft soll er die 15-Jährige gewürgt und versucht haben, Geschlechtsverkehr mit ihr auszuüben. „Sie lag auf dem Rücken mit dem Gesicht nach oben und er lag auf ihr und hat sie festgehalten.“ Als Rechtfertigung habe sich der Mann als Freund des Mädchens bezeichnet. Davon ließ sich die Krankenschwester aber nicht beeindrucken, drohte mit Polizei. „Da hat er losgelassen und ist weggelaufen.“

Anderer Vorfall sorgt für Durchbruch

Die tatsächlich alarmierte Polizei und auch die herbeigerufenen Eltern nahmen das Mädchen in Empfang. Dabei seien auch die Kleider der Joggerin auf Spuren untersucht worden. Die Beamten wurden fündig, entdeckten auf Kleidung und unter den Fingernägeln des Mädchens eine fremde DNA-Spur. „Allerdings konnten wir diese zunächst nicht zuordnen“, berichtete ein Kriminalbeamter.

Einige Monate später kam dann die Erfolgsmeldung. Nach den Vorfällen im Bereich der S-Bahn, wo er am Bahnhof in Wieblingen mehrere Frauen belästigt und eine davon mit seinem Ejakulat beschmiert haben soll, stellte die Polizei den Bezug zu dem Vorfall mit der 15-Jährigen her. So sitzt der 26-Jährige seit dem 1. August 2025 in Untersuchungshaft. Eingeräumt hatte er am ersten Prozesstag einen Großteil der gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Auch den Vorfall im Pfeifferswörth, der von der Staatsanwaltschaft als versuchte Vergewaltigung ausgelegt wird.

Die Mutter des Mädchens berichtet zwar von wenigen Beeinträchtigungen: „Sie geht auch allein zu Freundinnen.“ Ihre Tochter habe aber berichtet, dass sie kein gutes Gefühl mehr habe, wenn sie hinter sich Schritte wahrnehme. „Sie möchte mit allem eigentlich abschließen und ich hoffe, dass das mit dem Prozessende erledigt ist“, sagte die Mutter.

Fortgesetzt wird die Verhandlung am Landgericht Mannheim am Freitag, 27. März. Das Urteil ist für Donnerstag, 2. April, vorgesehen.