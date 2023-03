Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einem 28-jährigen Mann aus Mainz-Kastel wird vorgeworfen, im August 2019 in das Haus eines Rentnerehepaars in Rheingönheim eingebrochen zu sein. Er soll die Senioren mit einem Messer bedroht und eingesperrt haben. Gemeinsam mit einem Mittäter soll er Schmuck und Bargeld im Wert von 18.000 Euro erbeutet haben. Am Montag ist der Prozess fortgesetzt worden.

Der Angeklagte soll durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Haus eingestiegen sein.