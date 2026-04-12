Der Rahmen war einem Finale der deutschen Meisterschaft würdig.

Mit einer sehr aufwendig gestalteten Choreografie überraschten die Fans des HLZ Friesenheim-Hochdorf im mit 650 Zuschauern vollbesetzten TVH-Sportzentrum ihre B-Jugend im Viertelfinale gegen die Füchse Berlin Reinickendorf. Mit einem Banner: „Auf geht’s HLZ, Kämpfen und Siegen!“ sowie weiteren groß aufgemalten Worten „Die Jagd beginnt“ demonstrierten sie den Gästen ihre Kampfbereitschaft.

Dazu sorgten sie auch für lautstarke Unterstützung mit Einpeitscher Tim Jakob vor der Tribüne. Es stand das Spiel des Jahres bevor. Nach dem Erreichen des DHB-Pokal FinalFour 2025 folgte der nächste Schritt Richtung Meisterschaft. Aber diese Mission dürfte sich am Sonntag für die Mannschaft von Trainer Malte Metz im Rückspiel in Berlin enden.

Die Hypothek aus dem Hinspiel ist zu hoch. Mit 13 Toren liegen die Pfälzer zurück. „Achtbar aus der Affäre ziehen“, lautet die Aufgabe. Dabei hinterließen die Gastgeber um Kapitän Finn Felix vor den Augen von Chefbundestrainer Michael Schweikhardt einen starken Eindruck, besonders in der ersten Hälfte.

Knecht egalisiert

Nach dem 3:3 (10.) durch Jannik Knecht verschob sich die Partie ein wenig zugunsten der körperlich überlegenen Füchse, nachdem auch Nikolas Muschelknautz mit seinem Siebenmeter an Matteo Agostinelli scheiterte. Sie zogen auf 7:4 durch Sebastian Blasek davon. Das HLZ steckte nicht auf. Luis Frank, das Wirbelwind auf der rechten Außenbahn, der ebenso beim DHB im Fokus steht und Henrik Louis mit einem sicher verwandelten Treffer vom Siebenmeter-Strich verkürzten auf 6:7 (17.).

Das gefiel Gästetrainer Anian Eckhardt nicht. „Vorne haben wir uns in der ersten Halbzeit noch schwergetan gegen die aggressive Abwehr, hatten kaum Durchschlagskraft“, sah der Berliner Chefcoach zwingenden Handlungsbedarf in seiner Kabinenansprache. „Wir wussten um die Schwierigkeiten und hatten uns auch darauf eingestellt. Zum Glück konnten wir in der zweiten Hälfte den Schalter deutlich umlegen.“

In der Tat: Das HLZ blieb aber zunächst weiter auf Tuchfühlung, nachdem Marko Mateskovic-Gill zum 10:12 (26.) und Jonas Gögelein zum 12:14 (29.) trafen. Der Kräfteverschleiß machte sich aber Hälfte gegen die robuste Mannschaft deutlich bemerkbar und so gerieten die Gastgeber gleich zu Beginn nach einem Sechs-Null-Lauf der Berliner zum 14:22 mächtig ins Hintertreffen.

Louis analysiert

„Wir haben offensichtlich über zu viele Dinge nachgedacht und so unsere Chancen nicht genutzt. Es war nicht unser bester Tag, aber wir sind trotzdem stolz, so weit gekommen zu sein. Die Halle stand hinter uns. Respekt“, sagte Hendrik Louis. Der 17 Jahre alte Offenbacher, der die 11. Klasse des Eduard-Spranger-Gymnasiums in Landau besucht, will sich nicht geschlagen geben. „Wir wissen, dass wir es besser können“, so Louis, der seit zwei Jahren das HLZ-Trikot trägt.

In den letzten 15 Minuten der Partie wurde es nicht einfacher. Im Gegenteil. Die Mannschaft verlor ihre Aggressivität, nachdem die Gäste auch geschickt die Räume von Felix, mit sechs Toren noch der erfolgreichste Werfer, einengten. So zogen die Füchse vor der Rekordkulisse in Hochdorf mit 16:27 davon. Das war bitter.

„Wir haben heute vollkommen zu Recht das Spiel verloren. Wir waren einfach nicht clever genug, um die Niederlage erträglicher zu gestalten“, meinte Trainer Metz. „34 Gegentore sind nicht in Ordnung. Es waren am Ende einfach zu viele technische Fehler und auch verworfene Bälle.“ Allein in den letzten acht Minuten leisteten sich die Gastgeber acht Fehlwürfe.

Am Ende zeigte sich Gästetrainer Eckhardt erleichtert: „Das war vor der Kulisse von 650 Zuschauern und dem Druck der Halle eine fantastische Leistung, vor allem in der Abwehr. Wir wussten um die Stärken des HLZ und ich zähle sie neben den Rhein-Neckar Löwen und Potsdam zu den besten vier Mannschaften in Deutschland“, so der Jugendkoordinator der Füchse, der zum Erstaunen des Publikums trotz des hohen Vorsprungs 20 Sekunden vor dem Abpfiff noch eine Auszeit nahm.

„Wir sind hier im Leistungssport. Wir wollten mit 15 Toren gewinnen“, erklärte Eckhardt. Das gefiel den einheimischen Fans gar nicht. Und so hoben sie die Banner mit den Worten „Füchse in den Bau“ in die Höhe. So war zumindest die Choreografie einmalig und sorgte für den entsprechenden Rahmen.