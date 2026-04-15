Bettina Fichtel von der TSG Friesenheim ist Deutsche Meisterin im Degenfechten der Frauen in der Altersklasse 60. Weitere TSG-Starterinnen haben sich gut platziert.

Mit einer fast schon unheimlichen Dominanz hat sich Bettina Fichtel von der TSG Friesenheim den Titel bei den Deutschen Meisterschaften der Veteraninnen in der Altersklasse 60 gesichert. Die Sportdozentin marschierte in Mainz regelrecht durch das Turnier und ließ keiner ihrer Gegnerinnen auch nur den Hauch einer Chance.

Mit fünf Siegen aus fünf Vorrundengefechten und einem Trefferindex von +15 gab Bettina Fichtel vom Start weg den Ton an. Nach einem Freilos im 32er-Finalfeld besiegte sie zunächst Renate Ulm vom TV Augsburg mit 15:4. Anschließend deklassierte sie Halka Tuschen (Osnabrück) glatt 15:0. Auch das Finale war eine klare Angelegenheit: Gegen die Heidelbergerin und frisch gebackene Einzel- und Mannschaftsweltmeisterin Carolin Marheineke gewann Fichtel klar 15:6 und holte sich damit den DM-Titel.

In der AK50 verpasste Renate Alles nur knapp eine Medaille. In der Finalrunde der letzten Acht unterlag sie Gesche Riemers vom ETV Hamburg hauchdünn 5:6 nach Zeitablauf. Ihr fünfter Platz unter 31 Starterinnen ist dennoch als Erfolg zu werten, nachdem Alles aufgrund von anhaltenden Rückenproblemen seit 2022 kein größeres Turnier mehr bestritten hatte. Sonja Tippelt erreichte in derselben Altersklasse Rang 13. Sie war im Achtelfinale ebenfalls an Reimers gescheitert.