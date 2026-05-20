Maya Ehret, Nachwuchsfechterin der TSG Friesenheim, hat sich mit einem guten Auftritt bei den U15-Titelkämpfen in den Vordergrund gespielt. Auch andere Athleten überzeugten.

Bei der Deutschen Meisterschaft der Altersklasse U15 konnte Maya Ehret ein echtes Ausrufezeichen setzen. Das Degen-Talent der TSG Friesenheim räumte bei ihrem Weg durch die Direktausscheidung gleich zwei Hochkaräter aus dem Weg und belohnte sich mit einem starken 15. Platz unter 70 Starterinnen.

Mit vier Siegen aus sechs Gefechten schaffte es Maya auf Rang 18 der vorläufigen Setzung der Direktausscheidung. Ihr persönlicher Höhepunkt war der Sieg gegen die spätere Deutsche Meisterin Aura Strachun vom Olympischen Fechtclub Bonn, die kein anderes Gefecht im gesamten Turnierverlauf verlor.

Am Ende auf Rang 15

Ihr erstes K.o.-Duell bestritt Maya gegen Stella Sofie Breitbach (EFG Essen), das sie knapp 15:14 gewann. Anschließend ging es gegen Charlotte Tamina von Loh (Quernheimer FC), gegen die sie im Jahr zuvor bei der U13 DM in Heidenheim ausgeschieden war – von Loh hatte später Silber geholt. Maya Ehret bewies ein weiteres Mal Nervenstärke und setzte sich 15:14 durch. Im Achtelfinale war die spätere Drittplatzierte, Charlotte Englert von Eintracht Frankfurt, zu stark. Maya Ehret schied mit einer 10:15-Niederlage aus, konnte auf Platz 15 bei ihrer ersten DM-Teilnahme in der höheren Altersklasse aber stolz sein. Eine Woche zuvor hatte sie bei der U17-DM in Bielefeld mit Rang 30 überzeugt.

Eine gute Leistung für die TSG Friesenheim zeigte auch Lena Münstermann, die sich buchstäblich in letzter Minute für die DM qualifiziert hatte. Sie holte ebenfalls vier Siege aus sechs Vorrundengefechten, kassierte dann jedoch eine knappe 10:11-Niederlage nach Zeitablauf gegen Carla Basso (SportVg Feuerbach), obwohl sie einen zwischenzeitlichen Vier-Treffer-Rückstand aufgeholt hatte. Lena beendete das Turnier auf Position 36.

Bei den Jungs hatten sich Silas Herrmann und Benedikt Ziegler für die Titelkämpfe der U15 in Leverkusen qualifiziert. Beide schieden bereits in der Vorrunde aus. Emma Oberthür kam in der Altersklasse U20 auf Rang 40. Nach einer durchwachsenen Vorrunde mit drei Siegen bei drei Niederlagen unterlag sie in ihrem ersten Gefecht der Direktausscheidung 9:15 gegen Maria Herz (Heidenheimer SB).