Die von der DLRG Ludwigshafen-Oggersheim betriebene Corona-Teststelle in der Notwende findet weiterhin regen Zuspruch. Zum Wochenende hatten die Wasserretter schon über 10.000 Schnelltests durchgeführt.

Das ausschließlich durch ehrenamtliche Helfer betriebene DLRG-Schnelltestzentrum ist auf rund 50 Tests pro Betriebsstunde ausgelegt. Über Pfingsten erreichten die Oggersheimer Rettungsschwimmer mit durchschnittlich 63 Tests pro Stunde und über 440 durchgeführten Tests am Pfingstsonntag ihre Kapazitätsgrenze.

„Mehr ist beim besten Willen nicht möglich“, bilanziert Thomas Hoffmann von der DLRG. „Es ist für die Tester schon eine enorme Belastung gewesen, zumal die Temperaturen im Zelt und in den Schutzanzügen doch recht hoch waren“, so Hoffmann. In der Regel seien permanent mindestens sechs bis sieben Helfer in den Schnelltest-Betrieb eingebunden.