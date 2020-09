Mit einer Feierstunde weiht die DJK Blau-Weiß Oppau am Mittwoch, 9. September, 18.30 Uhr, ihre neue LED-Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in der Ludwig-Wolker-Straße 40 ein. Alle Mitglieder und interessierte Vertreter von Sportvereinen seien eingeladen, an diesem Abend die neue Anlage vor Ort zu begutachten und sich über die energie- und kostensparende Technologie zu informieren, erklärt DJK-Vorsitzende Joannis Chorosis.