Die Fußballer der AH (Alte Herren) der DJK Oppau durften sie am Mittwochabend als erste Mannschaft testen: die neue LED-Flutlichtanlage, die künftig den vereinseigenen Sportplatz in der Ludwig-Wolker-Straße 40 in hellem Licht erstrahlen lässt.

Stolz hielt der DJK-Vorsitzende Joannis Chorosis die kleine handliche Fernbedienung bei der Einweihungsfeier in der Hand. Ein Knopfdruck – und es wird direkt hell. Bevor die moderne Flutlichtanlage