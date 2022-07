Es sind sommerlich entspannte Klänge, mit denen DJ Didi am Donnerstag, 4. August, 12 bis 14 Uhr, bei seinem Set auf dem Ludwigsplatz seine Gäste verwöhnen wird, kündigt die Stadtmarketinggesellschaft Lukom an. Die Veranstaltung findet innerhalb der Reihe Musikalischer Mittag des Marketingvereins Ludwigshafen statt. Der musikalische Rahmen untermale perfekt die einladende Atmosphäre der Umgebung des Platzes. „Hinhören, eintauchen, abschalten – mitten im Grünen, mitten in der Stadt.“

Leichte Speisen im Angebot

Das kulinarische Angebot direkt vor Ort konzentriere sich auf sommerlich leichte Speisen, stets mit einer vegetarischen Alternative, und wird laut Marketingverein abgerundet durch eine Auswahl an Erfrischungsgetränken. Ums leibliche Wohl kümmere sich der Catering- und Event-Service Merlin. Die Veranstaltungsreihe findet innerhalb des 32. Ludwigshafener Kultursommers statt.