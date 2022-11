Auf dem seit 9. November geöffneten Weihnachtsmarkt sind am Samstag, 19. November, die Disney-Figuren Minnie und Mickey von 15 bis 19 Uhr als „Walking-Act“ auf dem Berliner Platz unterwegs. Sie sollen laut der Marketinggesellschaft Lukom, die den Markt ausrichtet, für große Augen bei den kleinen Besuchern sorgen. Wer besondere Gastro-Angebote auf dem Weihnachtsmarkt sucht, dem werden auf der „Pop-Up-Fläche“ wechselnde Angebote kredenzt. Am Samstag bietet Poushe aus Stuttgart dort „Strudel-Klassiker an, die in süß und salzig neu interpretiert werden“, wie die Lukom ankündigt. Der Markt auf dem Berliner Platz ist bis 23. Dezember täglich geöffnet von 11 bis 21 Uhr. Am Totensonntag, 20. November, ist er geschlossen. Offiziell eröffnet wird er am Montag, 21. November, 18 Uhr, von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).