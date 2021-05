Die Diskussion um den Aufkleber „Bitte keine Werbung“ ist laut Polizei am Freitag gegen 17.30 Uhr in West zwischen zwei Frauen mit einer Prügelei geendet. Eine 58-Jährige und eine 23-Jährige schlugen in der Waltraudenstraße aufeinander ein und beleidigten sich. Weshalb der Streit derart eskalierte, konnte bislang nicht geklärt werden.