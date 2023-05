Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil die Veranstalter, Verein Kultur-Rhein-Neckar und die KiTZ Theaterkumpanei, ihr Engagement einstellen möchten, besteht Klärung bei der Frage: „Wie geht es mit dem Inselsommer weiter?“

„Ich bin jetzt 67 Jahre alt. Ich will nächstes Jahr nicht mehr das machen, was ich dieses Jahr gemacht habe“, so Eleonore Hefner, Geschäftsführerin von Kultur-Rhein-Neckar,