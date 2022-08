Bei einer Schlägerei vor einer Diskothek in Ludwigshafen ist einem 20-jährigen Ludwigshafener das Nasenbein gebrochen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es in der Nacht zum Samstag gegen 4.56 Uhr zu der Auseinandersetzung, als eine Gruppe aus der Diskothek verwiesen wurde. Dabei sollen mehrere Personen mit den Fäusten geschlagen, ferner getreten und mit Flaschen geworfen haben. Tatverdächtig sind fünf Männer. Als die Polizei vor Ort eintraf, war das Quintett verschwunden. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.