Unbekannte haben am Samstag in den frühen Morgenstunden mehrere Mitarbeiter einer Diskothek im Quadrat O7 mit Pfefferspray und einem Stichwerkzeug angegriffen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war es zu Streitigkeiten gekommen, weil den Männern der Eintritt verwehrt wurde. Das Opfer erlitt offenbar mehrere kleinere Verletzungen. Die Gruppe flüchtete. Zeugen können sich unter Telefon 0621 1743310 an die Polizei wenden.