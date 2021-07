Unter dem Motto „Tanz den Bismarck“ gibt es am Freitag, 30. Juli, ab 18.30 Uhr eine Pop-Up-Disco im Nukleus in der Bismarckstraße 75. Wie die Veranstalter mitteilen, wird DJ Spumante „zu Ehren aller Nachtschwärmer“ auflegen. Betreten werden kann die Disco nicht, ist aber über das Schaufenster einsehbar. Die Lichtshow soll außerdem „das gewisse Clubgefühl“ in die Innenstadt transportieren, heißt es. Außerdem werden Musik und Performance gestreamt und sind unter https://t1p.de/nukleus zu sehen und hören.