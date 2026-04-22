„Dirty Dancing“ löste 1987 einen Tanzboom aus. Ein etwas anderes Filmerlebnis bot die Show „Dirty Dancing in Concert“, bei der nach Filmende ordentlich Party gemacht wurde.

Es ist kein normaler Kinoabend. Sie können tanzen, singen oder ihre Lieblingscharaktere bejubeln“, fordert der musikalische Leiter zu Beginn das Publikum auf, bevor er hinter seinem Piano Platz nimmt. Denn unterhalb der Leinwand hat sich eine Band samt Sängern platziert, die zum Film die passende Livemusik beisteuern. So ist das Konzept der Film-Konzerte, die mittlerweile zu zahlreichen Filmhits angeboten werden, wie „ Harry Potter“ oder „Der Herr der Ringe“. „Dirty Dancing“ wird in diesem Jahr ebenfalls auf diese Art gefeiert – das Ensemble tourt durch mehr als 100 Städte in Europa und Nordamerika.

„Seid ihr bereit, Mannheim?“ Eine Frage, die das Publikum mit lautstarkem Jubel beantwortet, während die Band das lange Filmintro „Be My Baby“ von The Ronettes spielt. Bei den ersten Klängen schwing direkt etwas Nostalgie mit, die den ganzen Film über anhält. Keine Frage: Im Saal sind viele eingefleischte Fans, die vermutlich den kompletten Film synchron mitsprechen können und nach jeder Szene wissen, was als nächstes kommt. Die Stimmung im gut besetzten Rosengarten gleicht einem sehr großen gemütlichen Filmabend, den man mit zahlreichen Gleichgesinnten verbringt – doch anders als im Kino, wird hier das Filmgeschehen mit Jubel oder „Buh“-Rufen kommentiert.

Publikum äußert Gunst und Missgunst

Gemeinsam begleitet man Frances Houseman (Jennifer Grey), genannt Baby, bei der Ankunft im Ferienressort „Kellerman’s“, wo sie die Sommerferien 1963 mit ihrer Familie verbringt. Als zum ersten Mal Tanzlehrer Johnny Castle (Patrick Swayze) auf der Leinwand erscheint, wird dieser Auftritt von lauten Begeisterungsrufen begleitet. Generell wird sehr schnell klar, wer die Favoriten des Publikums sind und wer in der Gunst ganz unten rangiert.

Der nach außen hin anständige Medizinstudent Robbie, der bei „Kellerman’s“ als Kellner arbeitet und versucht, sich an Babys Schwester Lisa ranzumachen, wird genauso mit ablehnenden Rufen bedacht wie Neil Kellerman, der mit nicht sehr zeitgemäßen Sprüchen versucht, Baby zu erobern. Doch in deren Herz tanzt sich während des Films natürlich Johnny – eine ungleiche Romanze, die im Umfeld der beiden auf totale Ablehnung stößt, die Fanherzen im Saal allerdings höherschlagen lässt.

Jedes Lied wird gefeiert

Neben zahlreichen unvergessenen Melodien hat „Dirty Dancing“ auch einige berühmte Filmzitate erschaffen. Als der erste Kultsatz „Ich habe eine Wassermelone getragen“ erklingt, bricht frenetischer Jubel aus, der nur vom zweiten ikonischen Satz des Films, „Mein Baby gehört zu mir“, getoppt wird. Die herrlich schräge Gesangseinlage von Babys Schwester Lisa wird mit liebevollem Applaus und Lachen begleitet.

Generell wird nach anfänglicher Zurückhaltung jedes Lied von den Besuchern gefeiert. Sobald Musik im Film vorkommt, was recht oft geschieht, werden die entsprechenden Protagonisten der Band als auch das Gesangstrio, zwei Männer und eine Dame, in Scheinwerferlicht gehüllt. Dieses erlischt wieder, wenn nur Dialoge zu hören sind.

After-Show-Party nach Filmende

Die Band erweckt die zahlreichen Hits des Soundtracks, der mit 32 Millionen Exemplaren zu den meistverkauften Alben der Musikgeschichte zählt, meisterhaft zum Leben, die Stimmen der Sänger passen perfekt zu jedem einzelnen Song. Stillsitzen fällt bei all den Klassikern teilweise schwer. Mitgesungen wird bei „Hey Baby“ von Bruce Channel, andächtige Stille herrscht bei „She’s like the Wind“, das Patrick Swayze zum Film beigesteuert hat. Zum Finale, als eines der Traumpaare der Filmgeschichte sich mit seinem Abschlusstanz zu „(I've Had) The Time of My Life“ von Bill Medley und Jennifer Warnes unsterblich macht, gibt es dann kein Halten mehr – auf den Sitzen wird zum Takt mitgewippt und lautstark mitgesungen.

Nach Filmende zieht es viele direkt vor die Bühne und die allermeisten von ihren Sitzen, um zur kleinen After-Show-Party ordentlich mitzutanzen. Die Band lässt noch einmal alle „Dirty Dancing“-Hits erklingen und das Gesangstrio animiert mit einer schön choreografierten Show zum Mitmachen. So wird der Titelsong des Films für die Allermeisten auch zum Fazit des Abends: „(I've Had) The Time of My Life“, denn manche Tänze und Filme bleiben für immer – tief im Herzen.