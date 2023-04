Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kein Name und dennoch seit mehr als 20 Jahren im Singen eine Einheit. Während nach Corona vielen anderen Chören die Mitglieder fehlen, gibt es ein großes Interesse an den „No Names“. Dieter Scheithe leitet den Edigheimer Chor von Anfang an. Er hat ein ganz spezielles Rezept für sein beliebtes Repertoire.

„Wir singen die ganze Bandbreite der Musik, ohne Scheuklappen“, sagt der Mannheimer Chorleiter Dieter Scheithe. „Popmusik, Jazz, Musicals, moderne Klassik, Gospels, Schlagermedleys,