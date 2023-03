Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Filmfestival auf der Parkinsel soll wie geplant stattfinden – mit bis zu 5000 Besuchern, die sich gleichzeitig in der Kinozeltstadt aufhalten dürfen. Festivaldirektor Michael Kötz hat in Absprache mit der Stadt Ludwigshafen am Freitag eine Ausnahmegenehmigung beim Landesgesundheitsministerium beantragt.

„Wir können das Festival wie geplant machen. Es muss nur noch final genehmigt werden. Es ist aber klar, dass es so stattfinden kann“, sagte Kötz gegenüber der RHEINPFALZ. Nachdem