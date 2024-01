In letzter Zeit macht Markus Sprengler vor allem als Kommunalpolitiker in Mannheim von sich reden. Dabei ist er auch ein äußerst vielseitiger Musiker. Mit dem neuesten Werk „Offbeat Review“ präsentiert er die Zusammenstellung seiner eigenen Ska- und Rocksteadyvergangenheit.

Markus Sprengler musikalisch festzulegen, ist nicht ganz einfach. In seiner Geburtsstadt Kaiserslautern musikalisch von den Bee Gees, Elton John oder den Simple Minds beeindruckt, von Bob Marley, The Specials oder Madness begeistert und später mit Einflüssen aus dem gemeinsamen Musizieren mit den Kindern amerikanischer GIs war der Sänger und Musiker schon immer breit aufgestellt. Das zeigt sich auch in seinen Veröffentlichungen.

„Skank my Blues away“ sang Sprengler, als er noch Mitglied der Ska-Formation The Busters aus Wiesloch war. Das ist mittlerweile über 20 Jahre her (1993 bis 2002). Aber das Erfolgsrezept gegen schlechte Laune hat der Musiker noch immer verinnerlicht, auch wenn er seither größtenteils solo unterwegs ist. Skanken als Tanzstil gegen schlechte Laune zur Offbeatmusik, also der explosiven Ska-Rhythmen, ist seine Universalmedizin in schwierigen Zeiten. Deshalb hat er für sein neues Album „Offbeat Review“ elf Titel seiner bislang erschienenen Alben noch einmal aufgenommen als Kampf gegen den Blues der Aktualität.

Gute-Laune-Garantie

Es sind jeweils die schwungvollsten Titel seiner seit 2004 veröffentlichten Werke. Dabei ist der Erstling „Supermercato“ als musikalischer Gemischtwarenladen gleich vierfach vertreten. Die Titel „Garcons Du Ghetto“, „Stranded“, „Come out and Play“ sowie „Rewind“ kommen dabei offensichtlich direkt von der Frischetheke. Im Album „65//19“ beschrieb Sprengler seinen Lebensweg, der im Jahr 1965 in Kaiserslautern begann, bis zur Veröffentlichung des Albums 2019. „Hope“ als schnörkelloser Ska, der noch aus dem Jahr 1994 stammt und damit direkt in seine Zeit als Busters-Frontmann fällt, „The Travel“ und „Dub 56“ haben es aus diesem Werk auf das neue Album geschafft. Und von „Radio Serenity“ von 2016, teilweise mit Hilfe afrikanischer Musikerkollegen entstanden, sind die Titel „In the Mood for Marley“, ein Reggae, auf dem Sprengler im jamaikanischen Kingston auf den Spuren des legendären Musikers Bob Marley wandelte, „Tell Me“, „Lusaka“ und das Cover „Cost of Freedom“ vertreten. Alle gemeinsam haben die Lieder die unbedingte Garantie auf gute Laune.

Ergänzt wird das Album durch das neuere „Rocksteady Lockdown“, dessen Entstehungszeit unschwer abzulesen ist und Eindrücke aus den für Kunstschaffende stark erschwerten Probe-, Auftritts- und Arbeitsbedingungen verarbeitet. Ganz vorne gibt aber der neue Titel „Run Run Run“ die Richtung vor. Die besteht aus viel Geschwindigkeit, die direkt in die Beine geht und gute Laune verbreitet. Eine Art Best-of Offbeat der letzten zwei Jahrzehnte also für den Weltmusiker Sprengler, der damit im tristen Winter die Sonne scheinen lässt.

Die CD

„Offbeat Review“ ist auf allen gängigen digitalen Plattformen erschienen.