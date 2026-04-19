Die Gesellschaft für Neue Musik Mannheim widmete das dritte Konzert ihrer jährlichen Veranstaltungsreihe mit Dimitry Batalov im Museum Zeughaus ganz dem Klavier.

Lässig, fast schnöselhaft kauerte Batalov in seinen weiten Hosen hinter der Klaviatur. Dabei erlaubte sein präziser Anschlag vom ersten Ton an keinen Zweifel an seiner Meisterschaft. Geboren 1997 in Moskau, hat sich der junge Pianist über das klassisch-romantische Repertoire hinaus früh der Moderne zugewandt. In dieser Kapazität gewann er 2021 den zweiten Preis beim renommierten Klavierwettbewerb von Orléans. Als Nachwuchsspezialist für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts arbeitet er mit Hauptfiguren der Neuen Musik zusammen, darunter Helmut Lachenmann, Tristan Murail und Salvatore Sciarrino. Neben der Ausbildung am Instrument hat er ein Diplom in Musikwissenschaft absolviert.

Einigend im Motiv der Klangmalerei, übersichtlich mit einer Dauer von etwa eineinhalb Stunden, bot das Programm sehr individuelle Kompositionsansätze. Dabei steigerte es sich, sowohl technisch als auch stilistisch betrachtet, als kontinuierliches Crescendo. Der ab Mitte der 1970er Jahre für seine extrem „göttlichen“ Längen bekannte Morton Feldman (1926-1987) beendete sein Schaffen für das Klavier solo 1986 mit „Palais de Mari“, einer vergleichsweise „knappen“ Form von 25 Minuten. Während der Titel des Werks auf eine Abbildung des Palasts des Zimri-Lim aus dem Louvre verweist, soll die gewebeartige Struktur in erster Linie von den Nuancen traditionell gefärbter Teppiche inspiriert sein. Die Herausforderung an die Interpretation besteht nicht nur im Problem, die meditative Spannung am Leben zu halten. Zwischen Indeterminismus, Allusion und Ritual gilt es, die Mikrogrammatik der Texturen zu einem übergeordneten Enigma zusammenzuknüpfen. Und Dimitry Batalov befindet sich wahrlich auf der Höhe, das Paradox aus Fluss und Detail in solch atmender Dynamik zu verwirklichen, dass im Resultat die Vision wie von selbst Gestalt annimmt.

Hommage an György Kurtág

Durfte man sich den Feldman gleichsam auf der Zunge zergehen lassen, folgte als Hommage an György Kurtág konzentrierte Aphoristik. Mit persönlichen Widmungen versehen, sind Kurtágs „12 neue Mikroludien“ ebenso Studien wie eine Art Setzkasten persönlicher Etymologien. Hatte Feldmans Akkordlandschaft, bewässert vom reichen (in der Partitur verlangten) Pedalgebrauch, auch in den Pausen in sanften Unschärfen vibriert, fiel zwischen den „Zeilen“ nun auch die Stille in den Raum. Im Kontext des Abends wirkte diese radikale Kondensation, von Batalov mit knackigem Affekt und behutsamen Öffnungen verdichtet, beinahe wie eine Überleitung auf den „plat de résistance“; jene erst kürzlich, für die Biennale von Venedig 2024 entstandene „Rifrazione“ der Japanerin Miharu Ogura. In seinen Dimensionen ist das Stück zu viel Wirkung ohne Ursache: Ohne Entwicklung nutzt sich der an sich reizvolle Kosmos im Lauf einer halben Stunde so weit ab, dass es Geduld erfordert, ihn auszusitzen. Diese Schwäche überbrückte Dimitry Batalov, indem er die um sich kreisende Form durch fortlaufende Spannung im Fokus hielt.

Klar formulierte Schwerpunkte

Während aktuell viele Festivals neuer Musik mit der Politik liebäugeln, bleibt die Konzertreihe der GNM Mannheim der Aufarbeitung der Musik treu – mit klar formulierten Schwerpunkten, die auch Neueinsteigern verständlich werden. Dieser Auftrag war im Klavierabend mit Dimitry Batalov rundum gelungen. Gewünscht hätte man sich allenfalls vom Publikum mehr Achtsamkeit. Wer früh genug anreist, das Gutselpapier gar schon vor dem Konzert aufpfriemelt, demonstriert damit auch Respekt vor einem derartig hochrangigen Künstler.