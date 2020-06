Klaus Dillinger bleibt weiterhin Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG). Das hat der 59-Jährige am Freitag der RHEINPFALZ bestätigt. Den Posten übt der CDU-Politiker seit 2010 aus. Bisher war nicht klar, ob er diese Funktion behält. Im Februar war Dillinger aus gesundheitlichen Gründen als Bau- und Umweltdezernent vorzeitig in den Ruhestand getreten. Als Leiter des Dezernats 4 – Bauen, Umwelt, Verkehr und Wirtschaftsbetrieb – war er knapp zehn Jahre lang Chef von über 1000 Mitarbeitern und in Personalunion WEG-Chef. Das seien dennoch immer zwei voneinander getrennte Aufgaben gewesen, für ihn persönlich aber eine Doppelbelastung. Er fühle sich inzwischen wieder gut und habe sich daher in Absprache mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) dafür entschieden, den Stadtumbau als WEG-Verantwortlicher weiter zu begleiten, sagte er.

Nachfolger beginnt am 1. Juli

Dillingers Nachfolger als Dezernent ist Alexander Thewalt (52, parteilos). Er wird am Montag im Stadtrat offiziell ins Amt eingeführt. Er ist für acht Jahre gewählt und beginnt am 1. Juli. Kommissarisch hatte das Ressort Bauen- und Umwelt Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) geführt.