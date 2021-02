Die Stadt Ludwigshafen ist Gründungsmitglied der digitalen Weiterbildungsplattform Kommunal-Campus. Dabei geht es um „passgenaue Bildungsangebote rund um digitale Kompetenzen“. Die beteiligten Gründungskommunen kommen aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland- Pfalz. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wurde bei der Gründungsversammlung in den Aufsichtsrat der Kommunal-Campus e.G. gewählt. Sie sieht in der Mitgliedschaft „eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Personal- und Organisationsentwicklung“. Sie sei somit ein tragender Pfeiler, um die Herausforderungen des digitalen Wandels auch in der öffentlichen Verwaltung weiter gut zu bewältigen. Man wolle den Weg der Digitalisierung konsequent weitergehen. „Das ist eine echte Investition in die Zukunftsfähigkeit der Verwaltung“, betont Steinruck.

Aufbau bis Jahresende

Bis Jahresende erfolge der Aufbau der Plattform, der Startschuss für den Unterricht falle 2022. Anne Niedecken, Leiterin des Bereichs Organisation und Verwaltungsentwicklung, sagt: „Dass bisher Bürger noch Papierformulare ausfüllen müssen, soll sich in den kommenden Jahren zunehmend ändern. Entsprechend müssen Mitarbeiter geschult werden, um die neuen Technologien auch im Alltag gewinnbringend für sich und für die Bürger einsetzen zu können.“