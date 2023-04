Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was lernt man als Pflegefachkraft? In welchen Bereichen kann man nach Abschluss der Ausbildung arbeiten? Was macht ein Operationstechnischer Assistent? Und wie viel verdient man als Azubi? Das Klinikum als drittgrößter Arbeitgeber in der Stadt (3200 Mitarbeiter) lädt Schüler, Eltern und Lehrkräfte für 24. Juni zum digitalen Azubi-Event ein, um Fragen rund um das Thema Ausbildung in der Pflege zu klären.

Die Krankenpflegeschule hat am Klinikum eine lange Tradition, jüngere Ausbildungszweige sind dagegen die Operationstechnischen- und Anästhesietechnischen Assistenten. Auch