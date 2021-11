Das Institut für Management und Innovation der Hochschule Ludwigshafen bietet am Mittwoch, 15. Dezember, 9 bis 12 Uhr, einen digitalen Workshop zum Thema „Fachkräftesicherung in Krisenzeiten“ an.

Während der Corona-Krise stellt der zunehmende Fachkräftemangel viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Insbesondere der Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke scheine für viele kleine und mittlere Unternehmen nur schwer möglich. Das Institut für Management und Innovation möchte deshalb in einem digitalen Workshop neue Möglichkeiten aufzeigen, wie ein Unternehmen trotz einer Krise wettbewerbsfähig sowie ein attraktiver Arbeitgeber bleiben kann. Dem Veranstalter zufolge soll der Workshop sensibilisieren und auch erste Impulse für weitere innerbetriebliche Auseinandersetzungen setzen. Darüber hinaus entstehe eine Plattform für einen betriebsübergreifenden Austausch zwischen den teilnehmenden Unternehmen. Anmeldung per E-Mail an imi@hwg-lu.de.