Für die meisten Frauen und Männer ist es selbstverständlich, nach einer Familien- oder Pflegephase wieder in den Beruf einzusteigen. Aber wer kennt schon so genau die Rechte und Pflichten, die sich aus einem Arbeitsvertrag ergeben? Die Informationsreihe „Biz & Donna“ für gleiche Chancen im Beruf der Arbeitsagentur Ludwigshafen widmet sich am Dienstag, 18. Mai, dem Thema „Arbeitsrecht – Gleiches Recht für alle“. Der zweistündige kostenfreie Vortrag einer Rechtsanwältin beginnt um 9 Uhr und befasst sich unter anderem mit den Fragen: „Muss ein Arbeitsvertrag schriftlich abgeschlossen werden, damit er wirksam ist?“, „Was muss bei einer Kündigung beachtet werden?“ oder „Gibt es ein Recht auf Teilzeit?“ Für die digitale Veranstaltung und den Erhalt der Zugangsdaten ist eine Anmeldung per E-Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de bis 14. Mai erforderlich. Teilnehmer erhalten eine Bestätigung und vor Beginn der Veranstaltung die Zugangsdaten.