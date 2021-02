Eigentlich sollte am Sonntag, 7. Februar, um 17 Uhr in der Apostelkirche im Hemshof der Dekanatskirchenmusiktag mit einem musikalischen Gottesdienst gefeiert werden. Wegen der Corona-Pandemie kann leider auch dieser geplante Termin – wie viele andere – nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden, teilt Bezirkskantor Tobias Martin mit. An seine Stelle tritt ein vorab ohne Besucher und die Mitwirkung von Chören aufgezeichneter Gottesdienst. Die Mitwirkenden sind: Dekanin Barbara Kohlstruck (Liturgie und Predigt), Stefanie Freiburg (Sopran) und Tobias Martin (Orgel). Darüber hinaus wird es im Ablauf eine Einspielung aus Einzelaufzeichnungen von Mitgliedern der Posaunenchöre der Kirchenbezirke Speyer und Ludwigshafen unter der Leitung von Landesposaunenwart Christian Syperek geben. Der digitale Dekanatskirchenmusiktag wird auf dem YouTube-Kanal der Landeskirche übertragen: www.youtube.com/watch?v=EkDs3K6LpKo&feature=youtu.be