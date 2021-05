Die kleine Online-Reihe „Pfälzer Lebensart“ mit der Edigheimer Autorin Edith Brünnler findet am Freitag, 11. Juni, 18 Uhr ihren Abschluss unter dem Motto „Warscht du schun emol do…“. Die Teilnehmer sind Bärbel Bähr-Kruljac vom Gemeindepädagogischen Dienst „Am Lutherplatz“ zufolge eingeladen, Ihre Tipps zu Ausflügen in die Pfalz weiterzugeben. Edith Brünnler liest passende Geschichten, Bähr-Kruljac verweist auf besonders sehenswürdige ehemalige Klosterkirchen in der Pfalz. Dank der Online-Plattform ist es möglich, Bilder zu zeigen.

Amüsante Geschichten

Bähr-Kruljac ermuntert: „Holen Sie sich einen guten Wein oder Traubensaft und machen Sie es sich möglichst bequem vor Ihrem Computer. Wir stoßen miteinander an, hören die amüsanten Geschichten der Autorin Edith Brünnler und machen uns gegenseitig Lust auf Ausflüge in die Pfalz.“

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung bis zum 7. Juni per E-Mail ist erforderlich an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de.