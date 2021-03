Sich für einen Beruf zu entscheiden, ist keine leichte Aufgabe. Daher lädt das Team der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen vom 15. bis 19. März zur digitalen „Woche der Ausbildung“ ein. Am Montag, 15. März, gibt es einen Bewerbertag. Die Berufsberatung informiert über den Ablauf von Bewerbungsgesprächen und zeigt auf, wie man seine Stärken erkennt. Der 16. März steht ganz im Zeichen des Handwerks. Arbeitgeber und Azubis stellen ihre Berufe – vom Friseur bis zum Elektroniker – vor und beantworten Fragen im Live-Chat. Am Mittwoch, 17. März, geht es um Berufe und Studiengänge im „MINT“-Bereich. Einen Tag später, am 18. März, erklärt ein Azubi der Arbeitsagentur, wie sich der Ausbildungsalltag als Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen gestaltet. Am 19. März geht es um Ausbildungen im Gesundheitswesen. Das komplette Programm ist auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/startseite unter der Rubrik „Woche der Ausbildung“ zu finden. Eine Anmeldung per Mail an die Adresse Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de bis 10. März ist notwendig, um einen Zugangslink zu erhalten.