„Selbstbestimmt statt abhängig!“ So lautet das Motto eines sogenannten Actionbounds, der anlässlich des Weltkindertags vom Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention des Rates zur Kriminalitätsverhütung Ludwigshafen angeboten wird.

Mit dieser digitalen Stadtrallye, die vom 27. bis 29. September mehrfach täglich stattfindet, sollen Jugendliche über Gefahren durch Suchtstoffe sowie Hilfeangebote vor Ort informiert werden. In Ludwigshafen führt die Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes mit der Drogenhilfe und der Straßensozialarbeit der Stadt Ludwigshafen die Rallye durch. Es werden dabei unterschiedliche Stationen im Stadtteil Hemshof angesteuert, an denen Jugendliche Aufgaben zu Suchtmitteln und Suchtentstehung lösen und Kontakt zu Fachkräften knüpfen können. Die Teilnahme am „Actionbound“ ist kostenfrei, Start und Ziel ist am Haus der Diakonie (Falkenstraße 17). Eine Runde dauert etwa 90 Minuten.

Anmeldung



Per E-Mail an stefanie.fischer@diakonie-pfalz.de oder telefonisch unter 0621/5204454.