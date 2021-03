Die Ludwigshafener CDU ist der Meinung, dass die digitale Ratsarbeit an ihre Grenzen stößt. Die in der vergangenen Woche aufgetretenen Probleme seien nicht hinnehmbar. Daher sollte die Stadt so schnell wie möglich zu Präsenzsitzungen zurückkehren. Fraktionsvorsitzender Peter Uebel betont: „Derzeit steht selbstverständlich der Gesundheitsschutz im Vordergrund.“ Dennoch wolle sich seine Fraktion nicht „mit den Unzulänglichkeiten der technischen Lösungen abfinden“. Konkret sei dies vergangenen Mittwoch bei der Sitzung des Ortsbeirats Gartenstadt zu erleben gewesen: Es werde eben keine Öffentlichkeit hergestellt, wenn eine Übertragung in den Stadtratssaal für die Presse und die Bürger erfolge, diese dort dann aber nicht funktioniere. Uebel warnt: „Die Öffentlichkeit war also nicht wirklich dabei. Dies ist eine Einschränkung, die wir nicht hinnehmen wollen.“ Außerdem sei zum Ende der Ortsbeiratssitzung die gesamte Videokonferenz zusammengebrochen. Auch im Bau- und Grundstücksausschuss Anfang vergangener Woche sei es zu Unklarheiten gekommen, sagt Uebel. „Im Ausschuss sind 16 Stadträte abstimmungsberechtigt, bei manchen Punkten der Tagesordnung wurden 17 oder 18 Stimmen gezählt. Was soll man davon halten? Hier erwarten wir Aufklärung.“ Es sei daher dringend erforderlich, bei der Technik nachzubessern. Außerdem solle man zu den Präsenzsitzungen zurückkehren, sobald dies unter Pandemiebedingungen möglich sei. Uebel: „Demokratie lebt vom direkten Austausch.“ Aktuell bleibe in den Sitzungen vieles auf der Strecke. Die Beratungen dauerten länger, seien inhaltlich aber nicht so tiefgreifend wie früher.