Bei zwei digitalen Formaten am 14. und 15. September sollen einige Direktkandidaten für die Bundestagswahl (26. September) im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal Farbe bekennen.

Das Fontäne-Kulturzentrum veranstaltet am Mittwoch, 19 Uhr, mit dem Verein Medical Academy & Care, dem Frauennetzwerk Ela und dem Bildungszentrum Lernzirkel eine Diskussionsveranstaltung als Zoom-Meeting. An der von Christiane Ludwig moderierten Runde nehmen Torbjörn Kartes (CDU), Christian Schreider (SPD), Michael Goldschmidt (FDP), Armin Grau (Grüne), Liborio Ciccarello (Die Linke) und Hans Arndt (Freie Wähler) teil – also sechs der insgesamt 13 Kandidaten. Themen sind die Corona-Krise, die Digitalisierung, die Klimapolitik, die Wohnraumsituation und die marode Verkehrsinfrastruktur. Dauer der Veranstaltung: 90 Minuten. Anmeldung per Mail an info@fontaene-ev.de. Die Zugangsdaten werden am Veranstaltungstag geschickt.

Ila hakt nach zum Klimaschutz

Bereits am Dienstag, 20 bis 21 Uhr, diskutieren die Kandidaten von SPD, Grünen, FDP und Linke auf Einladung der Initiative lokale Agenda 21 Ludwigshafen (Ila) über das Thema Klimaschutz. Die Diskussion läuft als Videokonferenz und wird live auf dem Youtubekanal der Ila übertragen. Zeitversetzt werde sie anschließend im Offenen Kanal zu sehen sein. Fragen an die Kandidaten können per E-Mail (agendabuero@ila21lu.de) eingereicht werden.