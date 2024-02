Die Ehrenamtsbörse Vehra macht älteren Nutzern von Smartphones und Tablets ein neues Angebot: Ab dem 20. Februar können sie sich mit ihren Fragen und Problemen an ausgewiesene Fachleute wenden, die ihnen bei der Installation oder Anwendung mit kostenlosen Tipps zur Seite stehen.

Wie Vehra-Vorsitzender Juergen Hundemer weiter mitteilte, können sich überforderte User künftig an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle am Ludwigsplatz 10 mit ihren Fragen an einen von fünf Digitalbotschafter des Landes wenden. In Gruppen von maximal acht Anwendern sind die Experten behilflich im Umgang mit digitalen Medien und Geräten. Seit fünf Jahren fördern sie ehrenamtlich und kostenlos die digitale Kompetenz von älteren Menschen, etwa mit offenen Sprechstunden in der Stadtbibliothek. Nun haben sie mit Vehra, die das Projekt „digitale Hilfe im Alter“ aufgesetzt hat, einen neuen Partner gefunden.

Eine persönliche Beratung und Hilfe bei Problemen mit dem PC oder dem Smartphone gehören ebenso zur Qualifikation der Digitalbotschafter wie Tipps und Kniffe beim Gebrauch der digitalen Geräte. Vermittelt werden auch Kenntnisse im Umgang mit Betriebssystemen oder Messengerdiensten wie Whatsapp.

„Cloud-Dienste, die Digitalisierung im Gesundheitswesen oder die Navigation mit dem Smartphone erfordern immer mehr Wissen und überfordern oft besonders ältere Menschen“, weiß Hundemer. Fünf Digitalbotschafter assistieren ihnen dabei in wechselnder Besetzung im Vehra-Büro. Die Partnerschaft fügt sich ein ins Konzept der Ehrenamtsbörse, Kompetenzen ehrenamtlich Engagierter in Vereine und Institutionen zu vermitteln.

Noch Fragen?

Für die offene Beratung ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0621 678409 oder per E-Mail an anmeldung-dibo-vehra@gmx.de.



Neben dem neuen Vehra-Standort machen die fünf Digitalbotschafter acht weitere Beratungsangebote in Ludwigshafen und Umgebung. Sie finden sich im Netz etwa unter www.vehra-lu.de.