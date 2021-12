Salvatore Montana

Als ein 19-jähriger Ludwigshafener am 15. Februar am Lutherplatz von drei Männern angegriffen wurde, die ihn mit einer Schusswaffe, einer Machete und einem Messer bedrohten, ging Salvatore Montana beherzt dazwischen. Der Juniorchef des Restaurants La Torre Da Angelo zeigte gemeinsam mit einem Pizzabäcker Zivilcourage, nahm einen Besenstiel und lief in Richtung der Streitenden. Die drei Unbekannten seien daraufhin geflüchtet. Während der Auseinandersetzung mit den drei Männern wurde das 19-jährige Opfer leicht an der Hand verletzt.

Heike Flockner und Steffen Jung

Nach 20 Jahren gingen am 23. Dezember 2020 die letzten Dampfnudeln in Oppau aus der Pfanne, seit dem 6. Januar 2021 gibt es „Original Oppauer Dampfnudeln – produziert in Ruchheim“. Wegen Anwohnerbeschwerden, und weil nur eine Genehmigung für einen Zwei-Personenbetrieb vorlag, musste das Gründerpaar mit seinen 25 Mitarbeitern den Oppauer Ortskern verlassen. Im Gewerbegebiet Ruchheim fanden Heike Flockner und Steffen Jung eine neue Heimat und fahren von hier aus mit ihren Dampfnudeln 17 Wochenmärkte an.

Jovana Dzalto

Aufgemalter Edding-Schnurrbart, durchgezogene Augenbrauen, eine große Zahnlücke: Jovana Dzalto versuchte, die Schmierereien an einem ihrer Wahlplakate zunächst zu ignorieren. Doch dann drehte die Direktkandidatin der Linken für die Landtagswahl den Spieß herum. Sie bemalte ihr Gesicht genauso wie auf dem Plakat, stellte sich daneben und postete sich und das Double auf Instagram. „Ich nehme die Wünsche meiner Wähler*innen ernst“, schrieb sie. Dafür erntete Dzalto viel Lob und brachte es innerhalb einer Woche auf knapp 19.000 digitale Herzen.

Katja Gertje

Egal, ob eine gestohlene Handtasche oder schwere Körperverletzung – viele Opfer einer Straftat brauchen Unterstützung. Oft wissen sie aber nicht, wo sie die erhalten. Dabei hilft Katja Gertje. Sie ist die Opferschutzbeauftragte beim Polizeipräsidium Rheinpfalz. Manche treten mit einer konkreten Frage an sie heran und möchten wissen, wie es nach einer Anzeige weitergeht, andere fühlten sich hilflos und könnten ihr Anliegen nicht genau formulieren. Dabei, mit all den schwierigen, oft bewegenden Fällen umzugehen, helfe ihr selbst auch der Austausch mit Kollegen.

Susanne Abel

Das 182 Kilometer lange Radwegenetz der Stadt – an vielen Stellen ist es sanierungsbedürftig und ausbaufähig. Mit Susanne Abel hat die Stadtverwaltung eine Expertin, die sich als Radverkehrsbeauftragte genau darum kümmert. Sie berät, hört zu, vereinbart Ortstermine. Die 57-Jährige kümmert sich auch federführend um die seit 1. Juli in der Mängelmelder-App gelistete Kategorie für Radfahrer mit täglich bis zu zehn Anregungen oder Beschwerden: Seien es Schlaglöcher im Asphalt oder defekte Schilder. „Die Bandbreite der Themen gefällt mir“, sagt Abel.