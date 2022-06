Für Menschen, die 60 Jahre und älter sind und sich noch schwertun im Umgang mit Computer, Internet und Smartphone, gibt es in Rheinland-Pfalz das Projekt Digitalbotschafter. Daran beteiligt sich im Juni auch Ludwigshafen, wie die Stadtverwaltung informiert.

Digitalbotschafter begleiten Menschen ab 60 kostenlos auf dem Weg in die digitale Welt und sollen speziell jene erreichen, die bisher wenig oder gar keine Erfahrung mit der digitalen Welt machen konnten. Sie bieten ihre Unterstützung individuell zu Hause an, in offenen Begegnungsorten oder auch in Altenpflegeeinrichtungen. In Ludwigshafen gehört das Café Klick in der Benckiserstraße 66 mit seinen ehrenamtlichen Kursleitern dem Projekt an.

Ab 17. Juni anmelden

Am 24. Juni findet der dritte bundesweite Digitaltag statt. Aus diesem Anlass startet das Projekt „Digital-Botschafter Rheinland-Pfalz“ eine Aktionswoche, um noch mehr ältere Menschen zu ermutigen, den Schritt in die digitale Welt zu wagen. Interessierte können sich für die Aktionswoche vom 17. bis 27. Juni anmelden. Kontaktperson bei der Abteilung Seniorenförderung ist Lena Weber. Erreichbar ist sie unter Telefon 0621 504-2699.

In Ludwigshafen sind ältere Menschen nach Angaben der Stadtverwaltung nicht nur im Café Klick gut aufgehoben, wenn es um Computer- und Smartphone-Kurse für Einsteiger geht. Auch die Volkshochschule im Bürgerhof hat ein spezielles Seniorenprogramm, zu dem unter anderem Computer- und Smartphone-Kurse gehören. Ansprechpartnerin ist Juliane Krohn, Telefon 0621 504-2017. Infos gibt es auch im Netz www.vhs-lu.de.

Zur Sache & Kontakt



Die Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest, das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung sowie die Medienanstalt Rheinland-Pfalz haben das Projekt „Digital-Botschafter Rheinland-Pfalz“ 2018 ins Leben gerufen. Mehr Infos zum Projekt im Netz unter www.digital-botschafter.rlp.de oder unter Telefon 06131 279675.