In Corona-Zeiten geht auch die Berufsberatung der Agentur für Arbeit neue Wege – in diesem Fall über Internet und Skype. Bei der ersten digitalen Berufsberatungsbörse stehen eine Woche lang verschiedene Experten bereit, um Tipps zu Bewerbungen und Ausbildungsberufen zu geben. Los geht es am 14. Dezember.

„Durch Corona hat sich die berufliche Orientierung und die Suche nach Ausbildungsplätzen stark verändert“, sagt Emmanuel Weißmann, Berufsberater bei der Arbeitsagentur in Ludwigshafen. „Bewerbungsgespräche finden jetzt häufiger digital statt.“ Deshalb können Teilnehmer bei der Online-Beratungsbörse „Up to Date – der Live-Stream für deine Zukunft“ auch digitale Bewerbungsgespräche üben. Dazu werden individuell Termine vereinbart, heißt es von der Arbeitsagentur.

Regionale Arbeitgeber stellen sich vor

Daneben stehen zu unterschiedlichen Uhrzeiten von Montag, 14. Dezember, bis Freitag, 18. Dezember, verschiedene Experten regionaler Arbeitgeber bereit, die nicht nur zu Bewerbungsfragen, sondern ganz konkret auch zu den Ausbildungsberufen in ihrem Betrieb informieren. So stellt die BASF ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor, ebenso die Evangelische Diakonissenanstalt Speyer, bei der unter anderem Ausbildungen im sozialen und Gesundheitsbereich möglich sind. Auch ein Speyerer Autoteile-Fachmarkt (kaufmännische Berufe), ein Frankenthaler IT-Unternehmen (IT- und kaufmännische Berufe) und die Arbeitsagentur selbst sind als Arbeitgeber dabei. Es gibt außerdem allgemeine Tipps zu Bewerbungen, etwa von der Agentur für Arbeit und der Handwerkskammer.

Die Termine richten sich an Jugendliche oder junge Erwachsene, die noch nicht genau wissen, was sie beruflich machen möchten, oder die sich gerade auf eine Bewerbung vorbereitet. Am Dienstag, 15. Dezember, und Mittwoch, 16. Dezember, um 18.45 Uhr bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit außerdem Elternabende an. Gerade in dieser Zeit sei die Unterstützung der Eltern bei der Berufswahl sehr wichtig, sagt Emmanuel Weißmann.

Noch Fragen?