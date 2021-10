Die Ausbildungsoffensive Plan A von der Initiative Joblinge, die junge Menschen in Ausbildung und Beruf vermitteln möchte, lädt für Freitag, 19. November, 10 bis 14 Uhr, zu einer digitalen Ausbildungsmesse für die Metropolregion Rhein-Neckar ein. Diese findet im Speed-Dating Format statt. In 15-minütigen Slots sollen per Videochat potenzielle Azubis mit Unternehmen aus der Region ins Gespräch kommen. Die Jugendlichen werden von Joblinge vorbereitet und auch bei einem späteren Start in die Ausbildung begleitet. Interessierte können sich im Netz unter www.plan-a.jetzt registrieren. Jugendliche und Unternehmen erreichen die Initiative per E-Mail (rhein-neckar@joblinge.de) oder telefonisch unter der Nummer 0621 58203-444.