Die Agentur für Arbeit lädt vom 15. bis 19. November zur digitalen Aktionswoche „Familie, Job, Karriere“ ein, die täglich einen kostenfreien Vortrag rund um den Einstieg beziehungsweise Wiedereinstieg ins Berufsleben anbietet.

Los geht’s am Montag, 15. November, unter der Überschrift „Jobsuche – Agieren statt reagieren“. Dabei geht es um eine detaillierte Anleitung, wie Angebote der Ludwigshafener Arbeitsagentur dabei unterstützen können, den passenden Job zu finden.

Am Dienstag, 16. November, lautet das Motto „(Wieder-)Einstieg – Gut geplant“. Der Vortrag hält einen Fahrplan bereit für den Weg nach der Familienphase, denn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sollte gut organisiert und geplant sein.

Am Mittwoch, 17. November, geht es um „Haltung zeigen – Souverän kommunizieren und reagieren“. Mit welchen Methoden ein selbstbewusstes Auftreten im Vorstellungsgespräch und im Job besser gelingen wird, zeigt dieser Vortrag.

Für Donnerstag, 18. November, ist steht das Thema „Geschickt verhandeln – So klappt’s!“ auf der Agenda der Aktionswoche. Im Vordergrund des Vortrags stehen hilfreiche Kommunikationstechniken für ein erfolgreiches Personalgespräch.

Der Ich-Weg

„Der Ich-Weg – Die eigene Biografie“ steht am Freitag, 19. November im Fokus. Bei diesem Vortrag wird ein Blick in den Lebensrucksack geworfen und geschaut, ob es Ballast gibt, der abgeworfen werden sollte, um die Weiterreise zu erleichtern.

Noch Fragen?

Anmeldung ist per E-Mail an Ludwigshafen.BCA@arbeitsagentur.de oder unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/familiejobkarriere. Fragen beantworten Brigitte Bertram und Doris Hammer, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, unter Telefon 0621 5993 566 oder 0621 5993 558. Die Zugangsdaten zur virtuellen Vortragsplattform erhalten die Teilnehmer mit der Anmeldebestätigung. Alle etwa zweistündigen Vorträge beginnen um 9 Uhr. Eine Teilnahme an mehreren Vorträgen ist laut Arbeitsagentur kein Problem.