Rund vier Jahrzehnte lang gehörte er in maßgeblicher Funktion den Führungsgremien der Paddlergilde Ludwigshafen und des Pfälzischen Kanuverbands an: Der Mundenheimer Dieter Neff, der seinen Lebensabend in Neustadt-Diedesfeld verbringt und dort am 14. September 80. Geburtstag feiert. Der langjährige Technische Leiter des Ludwigshafener Sportverbands hat dort rund 30 Jahre lang wie kaum ein anderer Funktionär maßgeblich die Aktivitäten im Sport der Stadt mitgestaltet – sei es beim Stadtlauf, bei Stadionfesten oder bei der „Sportschau“.

„Pragmatisch und kompetent“

„Dieter Neff war für uns immer im Einsatz – pragmatisch und kompetent,“ urteilt der Sportverbands-Vorsitzende Winfried Ringwald, auf dessen Initiative hin Neff neben dem ehemaligen Ludwigshafener Sportchef Karl Heinz Ries zum einzigen Ehrenmitglied des Dachverbands des Sports gewählt wurde. Ehrenmitglied ist Neff auch bei der Paddlergilde, die er nach einem langjährigen Engagement als Jugendleiter von 1995 bis 2011 als Vorsitzender leitete. Für seine nimmermüde Tätigkeit (Ringwald: „Der geniale Handwerker Neff fand bei fast allen technischen Problemen immer eine Lösung“) wurde er von der Stadt mit der Sportehrennadel (1994) und der Sportehrenplakette (2005) ausgezeichnet – dass ihm auch Landessportbund, Sportbund Pfalz und Pfälzer Kanuverband mit Ehrungen aller Kategorien dankten, versteht sich fast von selbst. Noch heute ist Neff auch als „Ruheständler“ sportlich aktiv und leitet bei der Paddlergilde auf deren von ihm maßgeblich mitgestalteten Gelände am Kiefweiher regelmäßig eine sportliche Rentnerrunde.