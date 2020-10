Dieter Münch, ehemaliger Oberligaspieler des BSC Oppau, feiert am 2. Oktober 80. Geburtstag. Der Jubilar, ein echter „Oppauer Bub“, begann mit 13 Jahren in der C-Jugend des BSC und war vielseitig einsetzbar, hauptsächlich als Stürmer. Sein Debüt in der Ersten Mannschaft gab er 1959 in der 2. Liga Südwest. 1961 stieg der technisch starke Münch mit den Gelb-Schwarzen in die damals höchste Klasse auf, die Oberliga Südwest. Ab der Saison 1962/63 war er Stammspieler, brachte es auf 33 Partien in dieser Liga und erzielte sieben Treffer. Nach der Bundesliga-Einführung 1963 spielte er beim BSC drei Jahre in der Regionalliga, ehe die Oppauer in die 1. Amateurliga abstiegen.

Sieben Jahre in Bürstadt

Danach war Münch sieben Jahre beim Hessenligisten VfR Bürstadt, mit dem er 1972 in die Regionalliga Süd aufstieg. Höhepunkte waren Freundschaftsspiele gegen die Bundesligisten VfB Stuttgart und Bayern München. Nach einem Jahr Regionalliga wechselte er als Spielertrainer zum SV Rülzheim, den er in die A-Klasse führte. Weitere Trainerstellen waren sein Heimatverein und Palatia Böhl.