Auch in Ruchheim wird es in diesem Jahr coronabedingt keine Kerwe geben. Auf die Absage hätten sich die Vereine im Stadtteil kürzlich verständigt, wie Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) mitteilt. Theoretisch wäre eine Kerwe mit strengen Auflagen vielleicht auch unter Corona-Bedingungen möglich gewesen, sagt Schmidt, ergänzt aber: „Die Natur einer Kerwe ist gegenteilig zu dem, was wir derzeit machen können. Das haben die Vereine auch so gesehen.“ 2021 soll wieder eine Kerwe stattfinden. Im Vorfeld ist ein Ideenwettbewerb geplant.