Eine der größten und beliebtesten Hofflohmärkte pausiert in diesem Jahr: Die Friesenheimer Veranstaltung kann „aus persönlichen Gründen“ nicht ausgetragen werden, wie die Organisatorinnen Jenny Hoock und Stefanie Börger auf Anfrage erklären – und bedauern. Sie wollen zudem den Versuch starten, eine andere Jahreszeit für den privat organisierten Hofflohmarkt zu testen, da es im September mittlerweile diverse Konkurrenzveranstaltungen gebe, wie Hoock ankündigt. Am 17. September 2022 hatte der Hofflohmarkt in Friesenheim mit der fünften Ausgabe ein kleines Jubiläum gefeiert. Es gab mehr als 150 Anmeldungen.