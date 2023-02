Unbekannte haben aus Baustellenfahrzeugen über 300 Liter Diesel abgezapft. Laut Polizei fand der Diebstahl in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch statt. Die Baustelle liegt an einem Wirtschaftsweg neben der B9. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621-9632773 entgegen. Auch in der Saarburger Straße (West) ist am Mittwoch der Tank eines Lkw leergepumpt worden. Rund 300 Liter Diesel wurden gestohlen. Laut Polizei soll die Tat gegen 4.45 Uhr stattgefunden haben. Hinweise zu diesem Diebstahl an die Polizei unter Telefon 0621-9632222.