In dieser Woche macht der Impfbus des Landes zweimal Station in Ludwigshafen. Am Mittwoch, 24. November, ist er laut Stadt von 8 bis 16 Uhr vor dem Eisenbahner-Sportverein (ESV) in der Oskar-Vongerichten-Straße 7 im Stadtteil Süd. Für diesen Tag war zunächst ein Impfbus-Standort für die Oderstraße im Oggersheimer Gewerbegebiet angekündigt, der nun aber durch den ESV-Termin ersetzt wird. Zusätzlich macht der Bus am Freitag, 26. November, von 10 bis 18 Uhr Station beim Ludwigshafener SC (Abteistraße 10) in der Gartenstadt, wie aus einer Liste des Landes Rheinland-Pfalz hervorgeht. An beiden Terminen ist eine Impfung gegen das Coronavirus ohne Anmeldung möglich. Laut Stadt sind mit dem Impfangebot alle Erwachsenen und Kinder ab zwölf Jahren angesprochen. Zur Impfung muss der Ausweis und sollte der Impfpass mitgebracht werden. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Kinder und Jugendlichen zwischen zwölf und 16 Jahren können in Begleitung eines Elternteils geimpft werden. Verimpft werden laut Stadtverwaltung die Impfstoffe der Hersteller Johnson & Johnson und Biontech.