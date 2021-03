Tanzen: Michelle Uhl und Tobias Bludau hoffen und bangen. Und sie kämpfen. Das Weltklasse-Tanzpaar im Rock’n’Roll will verhindern, dass die Liebe zu ihrem Sport zum Trauma ihres gesamten Lebens wird. „Das könnte ich nicht verkraften“, sagt der ehemalige Ludwigshafener, der beim 1. RRC Speyer tanzt und trainiert. Allerdings: Er hat es nicht in seiner eigenen Hand.

Die Geschichte begann vor über 20 Jahren, als der heute 30-jährige Bludau mit sechs Jahren seine Begeisterung und sein Talent für das Rock’n’Roll-Tanzen entdeckte. Uhl erging es ähnlich, die heute 26-Jährige stieg mit sieben Jahren ein. Auch sie hatte großes Talent. Seit 2015 sind sie ein Tanzpaar, vereinten ihr Talent mit dem gemeinsamen Ehrgeiz und Ansporn, ganz oben in der Weltspitze anzukommen. Im Dezember 2019 standen die beiden im Finale der Weltmeisterschaften in Russland sechs Paaren des Ausrichterlandes gegenüber. Am Ende war es die knappste Entscheidung der vergangenen 15 Jahre, bei der die in Mannheim lebenden Deutschen den WM-Titel nur um 0,16 Punkte verpassten – bei einer Gesamtwertung von 116 Zählern. Ein Wimpernschlag. Und eine Überraschung.

Kaum zurück im Alltag, wuchsen Wunsch und Überzeugung, diese 0,16 Punkte bei den Titelkämpfen im Jahr darauf wettzumachen, sich den Titel zu holen. Doch dann kam Corona – mit schwerwiegenden Folgen. „Wir kennen viele, die mit dem Sport aufgehört haben, weil sie keine Ziele mehr hatten“, erklären die beiden, die sich bis heute nicht entmutigen ließen, obwohl der Weg zunächst versperrt schien.

Im ersten Lockdown nahm man ihnen die Trainingsmöglichkeiten. Fatal für die Tänzer, die nach drei Wochen Pause quasi wieder neu anfangen müssen, weil die komplette Feinabstimmung in der kurzen Zeit schon verloren geht. „Es dauert Monate, um die Höchstschwierigkeiten wieder hinzubekommen“, sagt Bludau und verdeutlicht das Problem: „Ein Fußballer kann am Tor vorbeischießen, aber ich darf meine Frau nicht fallen lassen, denn dann ist alles aus. Das Problem liegt in der Absicherung.“

Im zweiten Lockdown bekamen sie zwar die Möglichkeit, in einer Heidelberger Halle zu trainieren, doch die Zeiten waren schwer einzuhalten, zumal Uhl als Krankenschwester im Schichtdienst arbeitet. „Das war ein Notbetrieb“, stellt Bludau fest. Besonders bitter war dies, weil die großen Konkurrenten aus Russland, dem einzigen Land, in dem Rock’n’Roll von Vollprofis betrieben wird, voll durchtrainieren und sogar Wettkämpfe bestreiten durften. Dort fördert unter anderem die Tochter des Präsidenten Wladimir Putin diesen Sport, den sie einst selbst betrieben hatte. Glück hatten die beiden, die inzwischen auch privat ein Paar geworden sind und zusammen in Mannheim leben, dass sie inzwischen unter die Spitzensportler-Regelung der Corona-Bekämpfungsverordnung fallen. Ein Gespräch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe dazu geführt, dass die beiden wieder in ihre Trainingshalle in Speyer zurückkehrten konnten, in der sie zeitlich völlig ungebunden sind. So übt Uhl auch schonmal nach einer Spätschicht ab 23.15 Uhr – täglich zwei bis drei Stunden lang.

Beide sind nun in einem Alter, in dem sie in ihrem Sport nicht mehr viel Zeit haben: Mit 30 Jahren ist für Frauen auf Weltniveau Schluss, mit Mitte 30 bei den Männern. „Man braucht fünf bis sechs Jahre, um als Paar dorthin zu kommen, dann hat man vier Jahre, dann ist Schluss“, umreißt Bludau eine typische Rock’n’Roll-Karriere. Eigentlich wollten sie 2020 Weltmeister werden und dann abtreten. Weil die WM ausfiel, machen beide auf jeden Fall bis 2022 weiter. Dann sollen die World Games, also die Olympischen Spiele für nicht-olympische Sportarten in den USA stattfinden. Zuvor wollen sie nun im November 2021 in Prag Weltmeister werden.

Aber finden die Wettkämpfe überhaupt statt? Wie können sich die beiden qualifizieren? Und was ist, wenn die großen Turniere ausfallen? „Aktuell gab es nur die Möglichkeit, an Online-Turnieren teilzunehmen, bei denen man die eigenen Tänze per Video aufgezeichnet und eingeschickt hat“, erklären beide. Ende Juni soll mit der Europameisterschaft in Russland das erste „echte“ Turnier nach der Pandemie stattfinden.

Dramatische Folgen

Sollte ein WM-Start nicht möglich werden, hätte es dramatische Folgen: „Alles, was man für dieses große Ziel investiert hat, könnte umsonst gewesen sein“, klagt Bludau. Das sind nicht nur die rund 20.000 Euro jährlich, die für Reisen bis nach China und Trainer draufgehen. Es sind auch Freundschaften, die wegen des Hobbys zurückgestellt wurden. Es ist ein Teil der Beziehung, auf den beide bewusst verzichten: „Ich könnte meinen Sport dann nicht so positiv sehen, wie ich es eigentlich müsste, wenn wir diese Chance des Aufholens der 0,16 Punkte nicht mehr bekommen würden“, macht der selbstständige Ingenieur im Bau und Immobilienwesen deutlich.

Das Tanzpaar hat ohnehin den Eindruck, dass der Sport in Deutschland ganz generell zu oft hintenansteht: „Sport ist Lebensqualität und stärkt das Immunsystem. Es ist nicht förderlich für die Ziele im Kampf gegen die Pandemie, wenn man diesen aussetzt“, hagelt es noch Kritik an die Politik. Und dann kommt die Angst zurück: „Wettkämpfe sind für Sportler das, was für Angestellte die Arbeit ist. Wir arbeiten seit über 20 Jahren an diesem Ziel. Eine falsche Entscheidung kann uns jetzt alles nehmen.“

Bisher konnten sie sich ihre Motivation erhalten, sagen: „Rückschläge gehören dazu. Wir sind Kämpfernaturen und wollen nichts unversucht lassen. Wir hatten immer diesen Traum und wollen an ihm festhalten, notfalls auch nach 2022, wenn unsere Trainer mitspielen. Die sind das beste Team, das man bekommen kann.“