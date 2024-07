Ein 35-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in der S-Bahn der Linie 3 von Germersheim nach Karlsruhe versucht, einem 24-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu ziehen. Das Opfer bemerkte und unterband den Diebstahlsversuch. Laut Bericht setzte der Täter beim Halt am Mannheimer Hauptbahnhof zur Flucht an, der 24-Jährige konnte ihn aber bis zum Eintreffen der verständigten Bundespolizisten festhalten, wofür er Schläge auf die Brust erhielt. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Smartphone, für das er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, und ein Cuttermesser. Beides wurde sichergestellt. Als der 35-Jährige gehen durfte, beleidigte er weitere Bundespolizisten. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen des Diebstahls mit Waffen, Körperverletzung und Beleidigung.