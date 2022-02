Eine 90-Jährige ist am Donnerstag laut Polizei in Mannheim auf einen trickreichen Dieb hereingefallen. Die Seniorin war in der Schwetzingerstadt unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde, der sie um ihre Einkaufstasche bat. Die Frau füllte den Inhalt in eine andere Tasche um. Dabei verwickelte der Unbekannte sie in ein Gespräch und lenkte sie ab. Es gelang ihm, unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche der 90-Jährigen zu nehmen. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst zu Hause in ihrer Wohnung.