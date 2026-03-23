Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagmittag am Hauptbahnhof in Ludwigshafen die Handtasche einer 80-Jährigen geraubt. Die Seniorin stürzte dabei und verletzte sich leicht.

Die beiden Männer sprachen die Frau zunächst an und forderten zehn Euro von ihr. Als sie ablehnte und weiterging, folgten sie ihr. In der Unterführung zwischen Gleis 3 und Gleis 5 entrissen sie ihr die Handtasche. Durch den Sturz verletzte sich die 80-Jährige leicht. Wie die Polizei berichtet, rappelte sie sich wieder auf und verfolgte einen der Täter bis zum Bahnhofsvorplatz.

Die Täter werden als 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Einer von ihnen soll eine mittelgraue Hose und einen dunklen, grobmaschig gestrickten Pullover getragen haben. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.